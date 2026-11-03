Più Medical, perfezionato l'acquisto del 60% di Farmacia dell'Aquila

(Teleborsa) - Più Medical , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo e gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, ha perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione del 60% del capitale di Farmacia dell'Aquila. L'operazione rappresenta la seconda acquisizione completata dalla società successivamente alla quotazione e il suo perfezionamento si inserisce nel percorso di crescita per linee esterne già avviato, amplia il patrimonio di competenze del Gruppo e rafforza la presenza nel Nord Italia. Il know-how commerciale verrà progressivamente trasferito all'interno del Gruppo anche grazie alla permanenza operativa dei soci venditori, i quali manterranno una partecipazione del 40%.



Farmacia dell'Aquila, che rappresenta una delle realtà storiche del quartiere San Fruttuoso di Genova, nel 2025 ha registrato ricavi totali pari a circa 14,5 milioni di euro, un EBITDA complessivo pari a circa 0,5 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a circa 1,1 milioni di euro. Le linee di business farmacia retail e medicina estetica commercializzata in Italia, che rappresentano il razionale strategico dell'operazione, sono caratterizzate da ricavi complessivi nel 2025 pari a 3,3 milioni di euro e da una marginalità complessiva sui relativi ricavi nell'intorno del 15%.



Il corrispettivo stimato, pari a circa 3 milioni di euro, prevede un pagamento articolato in più tranche, effettuato mediante l'impiego di mezzi a disposizione della società. Alla data odierna, in esecuzione dell'accordo vincolante, Più Medical ha corrisposto ai venditori un importo pari a circa 1,7 milioni di euro, che si aggiunge all'anticipo pari a 0,3 milioni di euro già versato alla sottoscrizione dell'accordo. È inoltre previsto un saldo differito pari a circa 1 milione di euro, soggetto al meccanismo di aggiustamento prezzo previsto dall'accordo vincolante, da determinarsi entro l'esercizio 2026. Parte del Corrispettivo, per un importo complessivo pari a 100 mila euro, sarà` destinata al reinvestimento da parte dei soci venditori in azioni ordinarie Più Medical mediante un piano di accumulo del capitale.

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