Arterra Bioscience, Banca Profilo conferma Buy e target price a 4,2 euro

La crescita nel settore cosmetico accelera, mentre le biotecnologie aprono nuove frontiere

(Teleborsa) - Ricavi in crescita del 10,5% nel primo semestre 2026, trainati dagli ingredienti cosmetici. Vitalab punta all’espansione internazionale, mentre la società accelera nella biotecnologia applicata a cosmetica e medicina estetica.



Cresce il business degli ingredienti cosmetici

Banca Profilo conferma la raccomandazione "Buy" su Arterra Bioscience e il target price di 4,2 euro. Nel primo semestre 2026, i ricavi sono cresciuti del 10,5% su base annua, raggiungendo 3,47 milioni di euro, grazie soprattutto all’aumento del 22% delle vendite di ingredienti cosmetici attivi, pari a 2,69 milioni. L’Ebitda si è attestato a 1,18 milioni, con un margine del 34%, mentre l’utile netto è stato di 740mila euro. Confermata una solida posizione di cassa netta, superiore a 6 milioni di euro.



Vitalab punta all’espansione internazionale

Arterra sta rafforzando il marchio Vitalab attraverso una nuova identità, un team dedicato a marketing e regolamentazione e un portafoglio ampliato di ingredienti innovativi. L’obiettivo è sviluppare entro il 2027 una rete distributiva in sei Paesi europei e negli Stati Uniti.



Parallelamente, la società amplia le attività nel settore dei nutraceutici, puntando su ingredienti innovativi e applicazioni legate alla bellezza dall’interno, anche attraverso nuove alleanze commerciali.



Biotecnologie e medicina estetica: nuove opportunità di crescita

Secondo Banca Profilo, Arterra può beneficiare dell’evoluzione del mercato cosmetico verso prodotti ibridi che combinano make-up e trattamento della pelle. La società sta inoltre sviluppando piattaforme tecnologiche basate su esosomi di origine vegetale e polinucleotidi (PDRN), con applicazioni nei trattamenti rigenerativi e anti-età.

Le attività di ricerca sono sostenute anche da progetti finanziati pubblicamente, previsti nel periodo 2024-2029, che riguardano fermentazione di precisione, sistemi avanzati di rilascio degli ingredienti e nuove soluzioni per cosmetica, nutraceutica e medicina estetica.



Investimenti e valutazione: confermato il giudizio Buy

Banca Profilo ha aggiornato le stime 2026-2028 considerando maggiori ricavi attesi dalla cosmetica, costi del personale più elevati e nuovi investimenti in ricerca, laboratori e capacità produttiva. La generazione di cassa cumulata stimata è scesa a 3,7 milioni di euro, rispetto ai precedenti 4,9 milioni, soprattutto per l’incremento degli investimenti.



La valutazione tiene conto delle prospettive di crescita e del potenziale di valorizzazione della partecipazione del 40% in Vitalab. Nonostante un aggiornamento delle stime finanziarie e un aumento del costo del capitale, Banca Profilo conferma il target price a 4,2 euro e la raccomandazione Buy.



(Foto: Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

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