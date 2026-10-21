Mare Group, primo ordine da un cliente estero per sistemi uncrewed da 1,7 milioni di euro

Prosegue l’evoluzione del Gruppo lungo la filiera Aerospace & Defence

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, ha acquisito, attraverso la controllata CTMAVIO, il primo ordine per la fornitura di sistemi uncrewed, del valore di circa 1,7 milioni di euro, da un cliente estero, da concludersi prevalentemente nel 2026.



L’ordine, spiega una nota, rafforza la presenza internazionale di Mare Group nei sistemi uncrewed e segna un nuovo passo nel percorso avviato nel 2026: a giugno l’ingresso nei velivoli a pilotaggio remoto, con l’ingegneria di sistema e lo sviluppo di sottosistemi di bordo; a luglio l’accordo quadro triennale da circa 8,3 milioni di euro per la progettazione e la fornitura di oltre 6.000 kit motore per velivoli senza pilota, come annunciato il 5 giugno e il 28 luglio 2026.



L’esecuzione impiega la capacità produttiva, accresciuta grazie alle recenti acquisizioni, nella produzione di componenti e strutture di

precisione per applicazioni aeronautiche, motoristiche e UAV, e le competenze nella lavorazione di materiali metallici e compositi,

nell’industrializzazione, nell’assemblaggio e nel controllo qualità.



Luigi Di Palma, Direttore Generale di Mare Group, ha dichiarato: “Questo ordine mostra la trasformazione industriale di Mare Group:

portiamo l’ingegneria fino al prodotto, integrando progettazione, realizzazione e qualifica. Le accresciute capacità industriali configurano per Mare Group un ruolo più ampio sulla filiera dei programmi ad elevata complessità, nell’ambito di relazioni di lungo periodo con gli operatori internazionali dell’Aerospace & Defence".

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