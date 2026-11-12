New York: allunga il passo Valero Energy
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di etanolo, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,23%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Valero Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,76%, rispetto a -1% dell'indice del basket statunitense).
Le tendenza di medio periodo di Valero Energy si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 385,1 USD. Supporto stimato a 367,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 402,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```