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Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,40%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.663,72 punti
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Finanza
10 novembre 2026 - 08.20
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Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,40% e chiude a 3.663,72 punti.
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