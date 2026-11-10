Milano 13:15
52.177 +1,51%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:15
10.836 +0,49%
Francoforte 13:15
26.590 +1,23%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,40%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.663,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,40%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,40% e chiude a 3.663,72 punti.
Condividi
```