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Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,51%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.887,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,51%
Parigi allunga timidamente il passo dello 0,51% e chiude a 7.887,14 punti.
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