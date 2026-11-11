New York: rosso per SpaceX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk , che presenta una flessione del 2,44% sui valori precedenti.



L'andamento di SpaceX nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le tendenza di medio periodo di SpaceX si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 143,6 USD. Supporto stimato a 137,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 150,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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