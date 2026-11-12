Milano
17:19
51.872
-0,14%
Nasdaq
17:19
28.525
+0,53%
Dow Jones
17:19
52.733
+0,47%
Londra
17:19
10.864
+0,27%
Francoforte
17:19
26.811
+0,55%
Giovedì 12 Novembre 2026, ore 17.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: Nvidia in forte calo
New York: Nvidia in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
12 novembre 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scende sul mercato il
chipmaker
, che soffre con un calo del 6,29%.
Condividi
Leggi anche
New York: Nvidia Sharply Lower
New York: Nvidia picks up pace
New York: Selling Prevails on Nvidia
New York: performance negativa per Nvidia
Argomenti trattati
Nvidia
(52)
Titoli e Indici
Nvidia
-4,61%
Altre notizie
New York: allunga il passo Nvidia
New York: prevalgono le vendite su Nvidia
New York: andamento rialzista per Nvidia
New York: negative performance for Nvidia
New York: Nvidia trending higher
New York: fresh bullish momentum for Nvidia
Guide
EU Bond: che cosa sono le obbligazioni emesse dall’Unione europea
L’Unione europea è diventata nel giro di pochi anni uno dei grandi emittenti del mercato obbligazionario in euro. La Commissione raccoglie denaro attraverso titoli con scadenze che possono arrivare a...
leggi tutto