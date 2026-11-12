Milano 17:19
51.872 -0,14%
Nasdaq 17:19
28.525 +0,53%
Dow Jones 17:19
52.733 +0,47%
Londra 17:19
10.864 +0,27%
Francoforte 17:19
26.811 +0,55%

New York: Nvidia in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Nvidia in forte calo
Scende sul mercato il chipmaker, che soffre con un calo del 6,29%.
Condividi
```