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New York: positiva la giornata per Alphabet

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Alphabet
Seduta vivace oggi per la Holding statunitense a cui fa capo Google, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,71%.
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