Alphabet crolla a Wall Street: ricavi sotto le attese e maxi-investimenti nell’IA

(Teleborsa) - Alphabet
delude Wall Street e finisce sotto pressione dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali
. Il titolo della società madre di Google registra una flessione del 12% circa nella prima mezz'ora di contrattazioni appesantita da ricavi e utili inferiori alle attese, mentre l’accelerazione degli investimenti nell’intelligenza artificiale pesa sulla generazione di cassa.
Il forte calo delle azioni riflette le crescenti preoccupazioni del mercato sulla sostenibilità dei costi legati allo sviluppo dell’IA.
A pesare sono soprattutto le performance del business pubblicitario
, da sempre uno dei principali motori di crescita del gruppo. L’utile netto attribuibile agli azionisti ordinari scende inoltre del 25%, a 26,17 miliardi di dollari. Numeri che alimentano i dubbi sulla capacità di Google di mantenere elevati ritmi di crescita nel suo mercato principale, proprio mentre l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui gli utenti cercano informazioni online.