New York: seduta molto difficile per Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso per il chipmaker , che tratta in perdita del 6,29% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 153,4 USD con tetto rappresentato dall'area 167,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 144.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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