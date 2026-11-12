New York: seduta molto difficile per Nvidia
(Teleborsa) - Ribasso per il chipmaker, che tratta in perdita del 6,29% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Nvidia è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 153,4 USD con tetto rappresentato dall'area 167,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 144.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```