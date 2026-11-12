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New York: vendite diffuse su Global Payments

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Global Payments
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,43%.

Lo scenario su base settimanale di Global Payments rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'esame di breve periodo di Global Payments classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 98,19 USD e primo supporto individuato a 84,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 112,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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