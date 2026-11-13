New York: andamento rialzista per Global Payments
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, che tratta in utile del 3,78% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Global Payments, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Global Payments. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 92,85 USD. Primo supporto visto a 89,11. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 86,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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