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Parigi: scambi al rialzo per Saint Gobain

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Saint Gobain
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di materiali edili, con una variazione percentuale dell'1,99%.
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