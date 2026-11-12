Parigi: scambi al rialzo per Sanofi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo farmaceutico francese , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanofi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Sanofi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 88,64 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 87,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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