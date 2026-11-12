Parigi: scambi al rialzo per Sanofi
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo farmaceutico francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanofi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Sanofi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 88,64 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 87,69. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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