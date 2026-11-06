Parigi: scambi negativi per Sanofi

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo farmaceutico francese , in flessione del 2,05% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sanofi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso farmaceutico rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Sanofi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 83,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 82,53. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 83,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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