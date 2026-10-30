Milano 12:22
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Nasdaq 29-ott
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Dow Jones 29-ott
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Londra 12:22
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Francoforte 12:22
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Parigi: senza freni Sanofi

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: senza freni Sanofi
Brilla il gruppo farmaceutico francese, che passa di mano con un aumento del 4,96%.
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