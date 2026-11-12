Milano 10:04
51.983 +0,07%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 10:04
10.868 +0,30%
Francoforte 10:04
26.909 +0,92%

Petrolio a 86,93 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 86,93 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 86,93 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```