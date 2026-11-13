Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
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Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Petrolio a 88,81 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 88,81 dollari per barile alle 08:30.
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