Piazza Affari: andamento sostenuto per Buzzi
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 2,86%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Buzzi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Buzzi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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