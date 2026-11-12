Piazza Affari: andamento sostenuto per Pirelli

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che avanza bene dell'1,93%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Pirelli subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall' azienda milanese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 6,983 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 6,753. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 6,637, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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