Piazza Affari: Rai Way in forte calo
(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,90%.
Lo scenario su base settimanale di Rai Way rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di Rai Way ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4,247 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4,522, mentre il primo supporto è stimato a 3,972.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```