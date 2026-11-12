Piazza Affari: performance negativa per Revo Insurance
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, con un ribasso del 3,08%.
La tendenza ad una settimana di Revo Insurance è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Revo Insurance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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