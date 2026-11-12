Piazza Affari: performance negativa per Revo Insurance

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , con un ribasso del 3,08%.



La tendenza ad una settimana di Revo Insurance è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Revo Insurance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 21,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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