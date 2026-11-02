Piazza Affari: calo per Revo Insurance
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che sta segnando un calo del 2,41%.
La tendenza ad una settimana di Revo Insurance è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Revo Insurance resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 22,58 Euro. Supporto visto a quota 22,13. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 23,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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