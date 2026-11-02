Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 21:02
28.155 -0,81%
Dow Jones 21:02
52.131 +0,70%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Piazza Affari: in calo Revo Insurance

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Revo Insurance
Pressione sul gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che tratta con una perdita del 2,41%.
Condividi
```