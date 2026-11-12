Quotare società europee a Wall Street? Euronext smonta il mito, anche se non del tutto

Secondo uno studio, la maggior parte delle società europee non ottiene vantaggi su valutazioni, liquidità e performance quotandosi negli USA

(Teleborsa) - Per la gran parte delle società europee, quotarsi negli Stati Uniti non porta vantaggi sistematici su valutazioni, liquidità o andamento del titolo. È la tesi di uno studio di Euronext , il gestore che controlla, tra le altre, le Borse di Parigi, Amsterdam e Milano. Il documento punta a sfatare l'idea che Wall Street sia la scelta naturale per le società europee in cerca di capitali, anche se alcuni dati del rapporto, del resto, mostrano un quadro meno netto.



Numeri del fenomeno



Secondo i dati di Euronext, dal 2021 solo 45 società europee si sono quotate negli USA, contro oltre 900 IPO in Europa: meno del 5% del totale. Nello stesso periodo Euronext ha accolto 109 quotazioni internazionali, di cui 6 statunitensi. Le società europee con quotazione principale negli Stati Uniti sono 202, contro circa 8.000 quotate in Europa.



Chi sceglie Wall Street ha un profilo preciso. Il 62% arriva da Regno Unito, Germania e Svizzera e quasi la metà (47%) opera nella sanità, soprattutto biotech e medtech, per cui gli Stati Uniti sono il mercato commerciale principale. Tra le 45 società censite figurano due italiane: Stevanato Group , gruppo padovano del packaging farmaceutico quotato al NYSE dal 2021, e Genenta Science , biotech milanese sbarcata sul Nasdaq e che sta ora virando sul comparto difesa.



Il confronto è fatto per numero di operazioni. Per valore raccolto il peso degli USA sarebbe verosimilmente più alto, visto che tra le 45 IPO ci sono Arm , Birkenstock , Klarna e Amer Sports . Lo studio, inoltre, non considera le società che hanno trasferito la quotazione principale negli Stati Uniti dopo essere state quotate in Europa, come CRH , Ferguson e Flutter . Lo studio si ferma al 30 giugno 2026 e non comprende quindi Bending Spoons .



Performance post-IPO



Il dato più forte del rapporto riguarda l'andamento dei titoli. Secondo Euronext, il 71% delle IPO europee negli USA quota oggi sotto il prezzo di collocamento o è stato tolto dal listino. A un anno dalla quotazione, le IPO europee negli USA hanno perso in media il 28%, contro un guadagno del 3% di quelle su Euronext.



La scomposizione per mercato, però, mostra che il calo è concentrato sul Nasdaq, dove le IPO europee perdono in media il 36% a un anno. Sul NYSE, dove si sono quotate società più grandi come Birkenstock, Amer Sports e On , la perdita media si ferma all'8%. Il risultato sembra quindi dipendere molto dal tipo di società, in larga parte piccole biotech, più che dalla piazza scelta.



Sul Nasdaq gli estremi sono ampi. Arm Holdings guadagna circa il 600% dal collocamento, mentre una lunga serie di biotech e piccole società, da Oatly a TC Biopharm , ha perso quasi tutto il valore. Tra queste c'è l'italiana Genenta Science, che perde circa l'85% dal prezzo di IPO. Sul NYSE il quadro è più equilibrato. Amer Sports sale di oltre il 150%, On Holding e DPC Holdings di circa il 50%. Klarna perde circa la metà del valore di collocamento, mentre Birkenstock e Stevanato Group restano poco sotto il prezzo di IPO: Birkenstock di pochi punti, Stevanato di circa il 15%.



I due campioni, tuttavia, non sono del tutto omogenei. Per Euronext, secondo quanto indicato in nota, sono considerate le IPO sul mercato regolamentato, e quindi non quelle su Euronext Growth, il mercato per le PMI. Sul lato USA rientrano invece tutte le quotazioni su Nasdaq e NYSE. Il dato del 71% sotto il prezzo di collocamento non ha un equivalente per le IPO su Euronext.



Valutazioni



Euronext sostiene che gli USA non offrono un premio di valutazione strutturale. Nelle fasce sotto i 10 miliardi, dove si colloca l'80% delle società europee quotate negli USA, le società di Euronext valgono in effetti di più. Il rapporto tra valore d'impresa ed EBITDA atteso è di 8,7 volte contro 7,3 sotto il miliardo e di 9,3 contro 7,9 tra 1 e 10 miliardi.



Gli stessi dati mostrano però che nella fascia tra 10 e 30 miliardi le società europee quotate negli USA valgono di più: EV/EBITDA di 13,2 volte contro 11,2 e P/E di 19,6 contro 16,8. Il rapporto stesso riconosce che una parte delle blue chip europee ottiene valutazioni più alte negli USA. Sono proprio le società di queste dimensioni ad avere davvero l'opzione di quotarsi a Wall Street. Sopra i 30 miliardi i multipli sono sostanzialmente allineati, così come le medie complessive (9,6 volte contro 9,7).



Liquidità e analisti



Lo studio definisce la liquidità "comparabile", misurandola con la velocità di rotazione del flottante. Nella fascia 1-10 miliardi, però, le società europee quotate negli USA mostrano una velocità di 3,1 volte contro 2,2 su Euronext, circa il 40% in più. Il dato pesa perché in questa fascia si concentra la maggior parte delle società europee quotate oltreoceano. Gli scambi medi giornalieri in valore sono più alti negli USA in tutte le fasce analizzate: 10 milioni contro 6 tra 1 e 10 miliardi, 48 contro 37 tra 10 e 30, 172 contro 115 oltre i 30 miliardi. Le società quotate negli USA hanno anche un flottante più ampio.



Analogamente, Euronext descrive la copertura degli analisti come "vicina ai livelli USA". È uguale solo sotto il miliardo, con 2 analisti in media. Nelle altre fasce è sempre più alta negli USA: 9 analisti contro 7 tra 1 e 10 miliardi, 15 contro 14 tra 10 e 30 miliardi, e 24 contro 19 per le società più grandi.



Costi e governance



Sui costi le differenze sono più nette. Secondo la stima di Euronext, per una società da 1 miliardo che raccoglie 100 milioni, una IPO costa il 4,5-6% della raccolta in Europa contro il 10,5-12,5% negli USA. Le commissioni di collocamento sono del 2,5-3,5% contro il 6-7%, mentre la revisione contabile costa 300-400 mila euro contro 1,5-2 milioni di dollari. Negli USA pesano anche gli obblighi del Sarbanes-Oxley Act, oltre 200 class action l'anno e costi assicurativi per amministratori e dirigenti storicamente tre volte più alti.



Investitori e indici



Euronext sottolinea che gli investitori istituzionali americani sono già presenti sui suoi mercati, dove detengono il 32% del capitale istituzionale. Nelle società europee quotate negli USA, però, la quota di investitori americani sale al 78%. Il rapporto osserva infine che la maggior parte delle società europee quotate negli USA non soddisfa i requisiti per entrare negli indici di riferimento come l'S&P 500, che richiede la sede negli Stati Uniti. Molte, invece, potrebbero entrare nei principali indici europei.



"Per la maggior parte delle società europee, la quotazione negli USA non offre alcun vantaggio sistematico su valutazione, liquidità o performance", conclude lo studio, secondo cui Euronext offre un accesso comparabile al capitale globale a costi e complessità molto inferiori. Un giudizio che i dati sostengono soprattutto per le società piccole e medie, meno per le grandi.

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