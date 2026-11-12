Regione Marche: UniCredit si aggiudica servizio Tesoreria

(Teleborsa) - Sarà Unicredit a svolgere il servizio di Tesoreria della Regione Marche, a seguito dell’aggiudicazione di un bando regionale tra i più rilevanti e complessi del panorama pubblico territoriale.



Il bando era infatti articolato in due lotti: il primo relativo alla Regione e ai suoi enti strumentali (ad esempio, l’Arpam, Agenzia regionale per protezione ambientale delle Marche; e l’Amap, Agenzia Marche Agricoltura e Pesca), il secondo dedicato agli enti del sistema sanitario marchigiano (sette tra aziende ospedaliere e sanitarie).





Il nuovo affidamento, per la durata di quattro anni, segna l’avvio di una collaborazione di grande rilievo istituzionale, che consente ad UniCredit di accompagnare la Regione Marche e le sue articolazioni in un percorso di gestione finanziaria sempre più evoluta, efficiente e orientata alla digitalizzazione dei processi.







Grazie all’adozione di soluzioni altamente automatizzate e all’integrazione tra sistemi informativi, il servizio garantisce elevati livelli di efficienza operativa, sicurezza e trasparenza. Continuità e qualità dei dati, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione delle operazioni sono assicurate anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e di processi avanzati, nel pieno rispetto della normativa vigente.







UniCredit mette a disposizione della Regione Marche e degli enti coinvolti piattaforme tecnologiche innovative e competenze specialistiche, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei processi di tesoreria. Questo approccio consente di semplificare le attività amministrative, ridurre i tempi di lavorazione e favorire una gestione integrata e sempre più trasparente dei flussi finanziari, in linea con i più elevati standard di qualità certificati (ISO 9001:2015).







Giacomo Bugaro, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche, sostiene: “Questo ruolo importante di UniCredit per la Regione Marche, oltre che assicurare un servizio efficiente e innovativo per l’amministrazione, contiamo che possa anche accompagnarsi ad un ruolo sempre più attivo della banca verso il territorio e in particolare verso le nostre imprese. UniCredit, banca di rilievo nazionale e internazionale, fortemente presente nelle Marche, ha mostrato di voler apportare un contributo qualificato al sistema produttivo regionale, sia con impegni formali, sia con il suo impegno effettivo verso le nostre imprese. Contiamo di poter rafforzare questa collaborazione per migliorare anche qualitativamente il rapporto tra il sistema creditizio, le imprese e il territorio, da sempre fondamentale per una regione con le nostre caratteristiche”.







Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: “L’aggiudicazione del servizio di Tesoreria della Regione Marche è il risultato di una scelta strategica di radicamento e di partnership di lungo periodo. Vogliamo infatti essere presenti in modo sempre più rilevante su questo territorio. Negli ultimi mesi ci siamo aggiudicati diverse procedure pubbliche con importanti Enti marchigiani. Lo abbiamo fatto proponendo un’offerta particolarmente competitiva e mettendo a disposizione la forte esperienza, la capillare operatività e le risorse digitali di UniCredit. Ciò conferma la volontà della banca di accompagnare le istituzioni locali e di contribuire allo sviluppo economico e sociale dell’area”.

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