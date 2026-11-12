REVO Insurance, Mambrin nominato chief underwriting officer e Vesentini chief market & development officer

(Teleborsa) - REVO Insurance consolida il proprio assetto manageriale con la nomina odierna di Matteo Mambrin a Chief Underwriting Officer e di Marco Vesentini a Chief Market & Development Officer.



Le nuove responsabilità - spiega un comunicato - si inseriscono nel percorso di attuazione del Piano Industriale "THE TECHUMAN ERA" e accompagnano l’evoluzione del modello organizzativo della Compagnia, attraverso la valorizzazione delle competenze sottoscrittive interne e lo sviluppo di un modello distributivo sempre più integrato, capace di combinare canali tradizionali e alternativi in una logica di omnicanalità.



Head of Underwriting di REVO dal 2021, Mambrin ha contribuito alla costruzione e allo sviluppo del modello assuntivo della Compagnia fin dalle sue prime fasi. La sua nomina conferma la continuità nella guida dell'Underwriting e ne amplia le responsabilità alle funzioni Pricing e Riassicurazione, rafforzando il presidio di tre ambiti centrali per il modello di business di REVO: la conoscenza approfondita delle linee di business e del portafoglio della Compagnia rappresenta infatti un elemento di valore per accompagnarne la crescita, preservando la qualità della sottoscrizione e l'equilibrio tecnico.



Vesentini, già Chief of Staff del CEO e Head of Corporate Development, assume il ruolo di Chief Market & Development Officer, con responsabilità su tutti i canali distributivi e sui programmi di sviluppo del Gruppo. La nuova area comprenderà Market Management, Marketing & Sviluppo Prodotto, Affinity, Canali alternativi e Parametrico, di cui si vuole assicurare la massima vicinanza ai canali distributivi.



Nell'ambito del nuovo assetto, Nicola Occhini continuerà a guidare il Market Management.



Con l’assunzione dei nuovi incarichi, Matteo Mambrin e Marco Vesentini entrano a far parte del Comitato di Direzione della Compagnia.

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