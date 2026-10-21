REVO, si dimette il Chief Underwriting Officer Lazzaro dopo l'ingresso in una newco assicurativa

(Teleborsa) - REVO Insurance , compagnia quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha comunicato che il coinvolgimento di Simone Lazzaro, in qualità di figura chiave, in altre iniziative imprenditoriali nel settore assicurativo è avvenuto a titolo personale.



Il riferimento è a Vela Insurance, newco che svilupperà software per il brokeraggio assicurativo e sanitario. Secondo quanto riportato da Affari & Finanza, Lazzaro ne detiene il 25%. Il primo socio, con il 60%, è LGP Holding di Lorenzo Granato. Il restante 15% fa capo a Wecare Holding, promossa dallo stesso Granato, nella quale figurano tra gli altri l'ex amministratore delegato di Snam Marco Alverà, Rosario Bifulco, il banchiere Claudio Costamagna, i fratelli Luca e Lucio Rovati e Luca Cordero di Montezemolo.



Le parti hanno ritenuto tali attività incompatibili con il ruolo di Chief Underwriting Officer di Lazzaro, rendendo necessaria la separazione dei rispettivi percorsi. Lazzaro ha quindi rassegnato le dimissioni con effetto immediato e lascia l'incarico. Il manager era entrato in REVO nel 2021, dopo circa 16 anni in Allianz , dove dal 2014 al 2020 era stato head of mid corporate, reinsurance and APP broker di Allianz Italia.



La responsabilità dell'area Specialty & Parametric Insurance Solutions sarà assunta ad interim dall'amministratore delegato. Restano affidate a Matteo Mambrin, Head of Underwriting, la responsabilità della sottoscrizione e a Nicola Occhini, Head of Market Management, la gestione e lo sviluppo delle relazioni con gli intermediari.



In qualità di dirigente strategico, Lazzaro possiede direttamente 46.730 azioni ordinarie REVO. A riconoscimento dell'MBO 2025, pagato in parte in strumenti finanziari, gli saranno attribuite altre 5.292 azioni ordinarie. È inoltre prevista la stipula di un patto di non concorrenza della durata di 15 mesi.

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