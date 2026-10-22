REVO scende in Borsa dopo uscita di manager chiave. Intesa vede impatto limitato

(Teleborsa) - Seduta debole a Piazza Affari per REVO Insurance
, compagnia quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, dopo che ieri sera ha annunciato
le dimissioni del Chief Underwriting Officer Simone Lazzaro
, a seguito del suo coinvolgimento in un'iniziativa assicurativa esterna ritenuta incompatibile con il suo ruolo. L'AD Alberto Minali assumerà ad interim la supervisione dell'area Specialty & Parametric, mentre Matteo Mambrin e Nicola Occhini manterranno, rispettivamente, la responsabilità dell'underwriting e delle relazioni con gli intermediari.
"Sebbene Lazzaro abbia contribuito allo sviluppo di REVO, riteniamo che l'impatto sulle performance di underwriting nel breve periodo sarà limitato
, grazie a processi consolidati e a un crescente livello di automazione - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Dato che l'attività è ancora in fase di espansione a partire da una base contenuta, riteniamo che il mantenimento della crescita dei premi rimanga un obiettivo raggiungibile; al contempo, la continuità gestionale contribuisce a mitigare i rischi di esecuzione".
Peggiora la performance di Revo Insurance
, con un ribasso del 2,41%, portandosi a 22,3 euro
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 21,8 e successiva a quota 21,3. Resistenza a 22,95.