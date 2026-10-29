Seri Industrial, i ricavi scendono del 15% nei nove mesi

(Teleborsa) - Il Gruppo Seri Industrial ha conseguito, nei nove mesi 2026, ricavi pari a 174,2 milioni, in calo del 15% annuo.



Tale decremento, in linea con le dinamiche già rappresentate nella semestrale al 30 giugno 2026, - si legge in una nota - è riconducibile alla linea di business Mobilità sostenibile (euro -34,5 milioni) e riflette prevalentemente il temporaneo rallentamento del mercato nazionale del trasporto pubblico locale, connesso ai ritardi nei processi amministrativi e nella formalizzazione degli ordini da parte delle aziende pubbliche di trasporto, anche nell’ambito delle attività di rendicontazione dei fondi PNRR.



Nel Settore Materie plastiche, i ricavi da clienti sono pari a 68,3 milioni, in riduzione del 2%, in quello Batterie il fatturato da clienti si è attestato a 37,5 milioni, con un incremento del 5%. Gli altri proventi operativi, pari a 16,6 milioni, si incrementano di 3,1 milioni rispetto al precedente periodo di riferimento per effetto dei contributi IPCEI sugli investimenti effettuati. Infine, nella Mobilità sostenibile, i ricavi da clienti sono stati pari a 43,8 milioni in riduzione rispetto al precedente periodo di riferimento, in un contesto caratterizzato dal temporaneo rallentamento del mercato nazionale del trasporto pubblico locale e dai ritardi nella formalizzazione degli ordini da parte delle aziende pubbliche di trasporto.





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