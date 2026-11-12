Seri Industrial verso l'addio a Piazza Affari: l'assemblea approva la fusione nella controllante SE.R.I.

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria di Seri Industrial , gruppo attivo nelle batterie, nel riciclo della plastica e negli autobus a marchio Menarini, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella controllante SE.R.I.. L'operazione porterà alla revoca delle azioni dalla quotazione su Euronext Milan. Il perfezionamento è previsto entro il primo semestre del 2027. Il progetto sarà approvato a tutti gli effetti solo dopo il via libera anche dell'assemblea straordinaria di SE.R.I.



La società motiva l'uscita dalla Borsa con l'esigenza di semplificare la struttura del gruppo. Lo status di quotata, si legge nella nota, non è più pienamente funzionale agli obiettivi di sviluppo industriale, alla luce della scarsa liquidità del titolo, del ricorso marginale al mercato dei capitali e del mancato apprezzamento da parte del mercato delle operazioni straordinarie realizzate. Secondo Seri Industrial, inoltre, la quotazione comporta costi non più giustificati dai benefici, anche se la riduzione di questi oneri non è la ragione principale dell'operazione. La società assicura che anche dopo il delisting manterrà sostanzialmente invariati gli attuali presidi di controllo interno, governance e compliance.



Per ogni azione Seri Industrial saranno assegnate 1,9167 nuove azioni SE.R.I., senza conguagli in denaro. A servizio del concambio SE.R.I. emetterà circa 45,1 milioni di azioni, con un aumento di capitale massimo di 108,3 milioni di euro comprensivo di sovrapprezzo.



Gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della fusione potranno esercitare il diritto di recesso al prezzo di 2,556 euro per azione, pari alla media dei prezzi di chiusura dei sei mesi precedenti la convocazione dell'assemblea. Il recesso potrà essere esercitato entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

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