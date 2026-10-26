IEG, Pescare Show 2027: pesca sportiva, nautica e outdoor fanno rotta a Rimini

(Teleborsa) - La community della pesca sportiva e ricreativa, della nautica da diporto e dell’outdoor si prepara a fare rotta su Rimini per la prossima edizione di Pescare Show, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group – Italian Exhibition Group in programma dal 12 al 14 febbraio 2027 nel quartiere fieristico riminese. Forte dei numeri registrati in chiusura dell'ultima edizione (oltre 160 brand presenti, +40% di visitatori totali e +70% di presenze estere), l’evento si ripresenta con un format ancora più ricco e dinamico, confermandosi come il modello fieristico più completo e rappresentativo in Europa per tutte le discipline del settore.





Pescare Show cresce su sei padiglioni, con più spazio alla nautica e all’outdoor. Confermate le aree speciali: le Casting Pool per dimostrazioni e prove di lancio, la Fly Tying Experience con H2O Magazine, dedicata ai costruttori di mosche artificiali, con i laboratori del Fly Tying Workshop e gli incontri della Fly Fishing Flash Talks. Il Content Hub ospiterà le novità delle aziende, mentre l’Acquademo, acquario mobile per i test di prodotto, e il Social Media Village saranno punti d’incontro per appassionati e professionisti. Il Fipsas Village proporrà attività per i più giovani dedicate alla pesca, all’outdoor e alla tutela dell’acqua.



Novità del layout sarà la Hall Sud, trasformata in Welcome Village con lo Stage Live Streaming, una mostra fotografica sulla Patagonia curata da H2O Magazine e la Fishing Arena, nuovo baricentro istituzionale dell’evento. Qui, in collaborazione con FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) e Regione Emilia-Romagna, si terranno confronti sui temi industriali, normativi e ambientali del settore.



Pescare Show 2027 accelera sulla vocazione business, rafforzando il suo ruolo di piattaforma commerciale internazionale. IEG consolida il programma di incoming pensato per creare connessioni strategiche tra gli espositori e i trade visitor, i buyer internazionali e i dealer. L'obiettivo è favorire l'incontro tra domanda e offerta. Un posizionamento rafforzato anche dalle partnership istituzionali internazionali siglate con IGFA (International Game Fish Association) ed EFFA (European Fly Fishing Association). A livello nazionale, IEG ha siglato una nuova partnership con SNIM - Salone Nautico di Puglia per promuovere lo sviluppo della nautica e della pesca sportiva nell’ambito della Blue Economy, con particolare attenzione alla sostenibilità delle coste.



Mentre il territorio si prepara ad accogliere Pescare Show 2027 con attività che si estenderanno oltre il quartiere fieristico grazie alle sinergie con partner locali, tra cui il Club Nautico di Rimini, prosegue il tour della manifestazione a sostegno delle principali competizioni agonistiche, in collaborazione con FIPSAS e i partner di settore. Tra i prossimi appuntamenti, il Classic Spin Master, organizzato con Inside Fishing ASD il 15 novembre a Bagno di Romagna, e la seconda edizione del Trofeo Dei Laghi, competizione a squadre organizzata con Match Fishing S.R.L., la cui finale si disputerà al Lago Pascoli di San Mauro Pascoli (FC), durante Pescare Show. I primi tre classificati di entrambe le competizioni saranno premiati sul palco della manifestazione a febbraio 2027.



Pescare Show 2027 è supportato da una rete di partner istituzionali come FIPSAS, la Regione Emilia-Romagna e ASSONAT-Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici. Le partnership tecniche e le collaborazioni coinvolgono Decathlon Italia, Club Nautico di Rimini, Match fishing, Aquabike San Marino, The Sea Team e SNIM- Salone Nautico di Brindisi. Inside Fishing ASD è experience partner, mentre il respiro globale è assicurato dalle partnership internazionali con IGFA (International Game Fish Association) ed EFFA (European Fly Fishing Association).

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