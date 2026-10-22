Xenia Hotellerie Solution, si dimette la consigliera indipendente Cristina Sgubin

(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution , società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha ricevuto le dimissioni di Cristina Sgubin dalla carica di consigliere indipendente per sopraggiunti motivi professionali. Sgubin non è titolare, alla data delle sue dimissioni, di azioni di Xenia né direttamente né indirettamente e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione della carica.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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