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Xenia Hotellerie Solution, si dimette la consigliera indipendente Cristina Sgubin

Finanza
Xenia Hotellerie Solution, si dimette la consigliera indipendente Cristina Sgubin
(Teleborsa) - Xenia Hotellerie Solution, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha ricevuto le dimissioni di Cristina Sgubin dalla carica di consigliere indipendente per sopraggiunti motivi professionali. Sgubin non è titolare, alla data delle sue dimissioni, di azioni di Xenia né direttamente né indirettamente e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione della carica.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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