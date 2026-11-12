SOL, fatturato nove mesi sale a 1.447 milioni di euro

(Teleborsa) - SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un fatturato consolidato di 1.447,4 milioni di euro, segnando una variazione positiva del +10,4% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (1.311,6 milioni), di cui -0,2 pp di effetto cambi e +1,9 pp di variazione del perimetro di consolidamento.



Il fatturato segmento Gas Tecnici è di 714,1 milioni (+7,7%), mentre quello del segmento Assistenza Medicale a Domicilio è di 764,3 milioni (+12,6%).



Nel solo terzo trimestre 2026, il fatturato del Gruppo ha raggiunto 498,9 milioni di euro, evidenziando un'accelerazione con un incremento del +14%.



"Guardiamo all'ultimo trimestre dell'anno con fiducia e determinazione, forti di un trend commerciale positivo sia nei gas tecnici sia nell'assistenza domiciliare - ha commentato Aldo Fumagalli Romario, Presidente di SOL - Continueremo a monitorare attentamente l'evoluzione dello scenario macroeconomico e geopolitico, valorizzando le recenti acquisizioni strategiche e confermando i nostri obiettivi di crescita sostenibile e creazione di valore nel lungo termine".

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