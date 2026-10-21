Fnac Darty, fatturato sale a circa 7 miliardi nei primi nove mesi

Continua la debolezza del mercato domestico

(Teleborsa) - Fnac Darty ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con un fatturato di 2,5 miliardi di euro, in aumento su base annua dell'1,8%, sostenuta dal dinamismo del resto d'Europa (+5%), mentre la Francia ha perso terreno (-0,4%).



Nei primi nove mesi dell'anno il rivenditore al dettaglio francese ha fatturato 6,97 miliardi, in crescita dell'1,1%. Le sole vendite online sono aumentate del 5,3% e rappresentano ormai oltre il 21% dell'attività dell'azienda, di cui quasi la metà attraverso il Click & Collect.

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