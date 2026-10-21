Milano 17:35
49.644 +1,17%
Nasdaq 20:31
29.901 +1,39%
Dow Jones 20:31
52.814 +0,61%
Londra 17:35
10.753 +0,19%
Francoforte 17:35
25.645 +1,35%

Fnac Darty, fatturato sale a circa 7 miliardi nei primi nove mesi

Continua la debolezza del mercato domestico

Finanza
Fnac Darty, fatturato sale a circa 7 miliardi nei primi nove mesi
(Teleborsa) - Fnac Darty ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con un fatturato di 2,5 miliardi di euro, in aumento su base annua dell'1,8%, sostenuta dal dinamismo del resto d'Europa (+5%), mentre la Francia ha perso terreno (-0,4%).

Nei primi nove mesi dell'anno il rivenditore al dettaglio francese ha fatturato 6,97 miliardi, in crescita dell'1,1%. Le sole vendite online sono aumentate del 5,3% e rappresentano ormai oltre il 21% dell'attività dell'azienda, di cui quasi la metà attraverso il Click & Collect.
Condividi
```