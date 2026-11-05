Arterra Bioscience, fatturato sale a 4 milioni nei nove mesi

(Teleborsa) - Arterra Bioscience , azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, nei primi nove mesi dell'anno ha registrato un fatturato di circa 4,0 milioni di euro, in aumento del 12,7% rispetto allo stesso periodo del2025.



“Il fatturato al 30 settembre 2026 è in aumento da circa Euro 3,6 milioni a circa Euro 4,0 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+12,7%). Tale incremento è trainato principalmente dalle vendite delle materie prime cosmetiche, cresciute del 15,65% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Gli ordini acquisiti in questi mesi ci rendono fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi programmati per l’anno in corso”, ha commentato Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience



(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)

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