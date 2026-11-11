Technoprobe, ricavi accelerano nei nove mesi, aggiornato il target per la fine dell'anno

(Teleborsa) - Technoprobe , società attiva nella progettazione e produzione di probe card, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con Ricavi consolidati pari a 787,4 milioni di euro, in aumento del 68,8% rispetto allo stesso periodo del 2025 sostenuti dal crescente e significativo contributo dei volumi correlati all’intelligenza artificiale in particolare nel segmento datacenter. Moderata la crescita del segmento consumer e positivo il contributo derivante da una graduale ripresa dei segmenti automotive e industrial.



L’Ebitda consolidato è pari a €376,3 milioni con un margine pari al 47,8% in aumento rispettivamente del 158% e di 1,650 punti base rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente grazie all’effetto positivo derivante dalla leva operativa, dal mix prodotto e da stabili costi di struttura e R&D.



Al 30 Settembre 2026, la posizione finanziaria netta consolidata presenta un valore positivo pari a €799,8 milioni: nei primi 9 mesi dell’esercizio, la liquidità generata dalle attività operative, pari a circa €241 milioni, è stata parzialmente assorbita per finanziare l’incremento della capacità produttiva, realizzato nello stesso periodo, per circa €150 milioni.



Guidance quarto trimestre 2026



La previsione per il quarto trimestre 2026 sconta in larga parte il processo di Digital Transformation avviato il 1 ottobre 2026 che ha portato all’adozione completa di nuovi sistemi ERP, di Manufacturing Execution, e di gestione del magazzino, nonché di tutti i sistemi verticali integrati. L’impatto sulle operations è stato sensibile sul primo mese di adozione ed il totale recupero dell’efficienza è previsto entro la conclusione del 2026.



Alla luce della situazione attuale, per il quarto trimestre 2026 la Società prevede: Ricavi Consolidati per 270 milioni (+/-3%), Gross margin al 54,2% (+/-200 punti base), Ebitda margin al 45,1% (+/-200 punti base).



Conseguentemente, il Gruppo ha aggiornato le stime per l’intero esercizio 2026, con ricavi consolidati compresi tra 1.050 e 1.065 milioni di euro e un EBITDA margin compreso tra il 46% e il 48%.



Il commento dell'Ad Stefano Felici



"I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la solidità del percorso di crescita di Technoprobe e la forza della domanda, sostenuta principalmente dalle applicazioni legate all’intelligenza artificiale e alle infrastrutture per i data center. Le performance del terzo

trimestre, in linea con le attese, ci consentono di confermare le stime per il 2026 all’interno dei range già comunicati in precedenza al mercato.

Guardando al 2027, manteniamo una visione estremamente positiva sulle prospettive dell’industria del testing, sostenuta dalla crescente complessità dei semiconduttori, dall’evoluzione delle architetture avanzate e dalla maggiore intensità di test richiesta dalle nuove generazioni di chip.

In questo scenario, la disponibilità di capacità produttiva avanzata rappresenta un fattore di differenziazione competitiva sempre più strategico, al pari della leadership tecnologica, per rispondere tempestivamente alla crescente domanda e consolidare le relazioni con i principali clienti.

È in questa prospettiva che, oltre a confermare il piano di investimenti da circa 350 milioni di euro già annunciato fino al primo trimestre del 2027, un ulteriore programma di investimenti per il periodo successivo è previsto al fine di raggiungere una capacità installata pari a circa €2,0 miliardi entro la fine del 2027, consolidando il posizionamento competitivo di Technoprobe e creando le condizioni per sostenere la crescita nel lungo periodo. La solidità finanziaria del Gruppo ci consentirà di finanziare interamente i nostri piani di investimento attraverso la sola liquidità generata".

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