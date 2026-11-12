WeRoad avvia campagna di acquisizioni con TravelTribe: obiettivo 70 milioni di ricavi da M&A in tre anni

(Teleborsa) - WeRoad, la società milanese dei viaggi di gruppo, ha acquisito TravelTribe, startup svizzera di viaggi e community. È la prima operazione della nuova strategia di M&A del gruppo, che punta a generare 70 milioni di euro di ricavi aggiuntivi attraverso la crescita per linee esterne nei prossimi tre anni. Il comunicato non indica i termini economici dell'operazione.



L'acquisizione arriva sei mesi dopo il round di Serie C da 58 milioni di dollari chiuso a maggio e guidato da Airbnb , con cui WeRoad ha finanziato la nuova fase di crescita internazionale, compresa l'espansione negli Stati Uniti.



La strategia di acquisizioni



WeRoad sta valutando attivamente operazioni in quasi tutti i continenti. I possibili obiettivi sono piattaforme di viaggi di gruppo e società specializzate in eventi che coinvolgono tra 2.000 e 40.000 persone l'anno. Nella selezione, il management cerca community consolidate, talenti e prodotti digitali e di intelligenza artificiale in grado di rafforzare i marketplace di esperienze dal vivo.



La campagna ha tre obiettivi. Il primo è consolidare la posizione nei mercati in cui WeRoad è già presente, in particolare Stati Uniti ed Europa. Il secondo è accelerare l'ingresso in nuovi mercati acquisendo operatori locali già affermati, anziché partire da zero. Il terzo è ampliare l'offerta di viaggi legati alle passioni e far crescere WeMeet, la piattaforma di eventi locali lanciata nel 2025, portandovi organizzatori di eventi, creator e community esistenti.



"Entriamo ora in una nuova fase, in cui l'M&A avrà un ruolo chiave nell'accelerare la nostra espansione", ha dichiarato il chief strategy officer Andrea Lamperini. Secondo Lamperini, il piano rafforzerà i mercati già presidiati, accelererà l'ingresso in quelli nuovi e aggiungerà nuove categorie di viaggio. "È il primo passo del nostro prossimo salto in avanti", ha aggiunto.



Cosa porta TravelTribe



Fondata nel 2024 a Zurigo da Francesco Lorenzo, ex coordinatore WeRoad, e Francesco Staccone, TravelTribe ha organizzato oltre 300 esperienze per 1.600 viaggiatori, con 14 trip leader. Il 47,5% dei clienti ha prenotato un secondo viaggio entro dodici mesi. L'operazione rafforza WeRoad nell'area DACH (Germania, Austria e Svizzera) e sostiene il lancio di WeMeet in Svizzera.



I prodotti di punta sono i weekend sugli sci a Zermatt, Laax e St. Moritz, che negli ultimi due inverni hanno rappresentato quasi il 70% delle prenotazioni. Da quest'inverno saranno venduti come itinerari WeRoad. Brand, piattaforma e community confluiscono in WeRoad, che gestirà ora tutte le prenotazioni. Staccone entra nel gruppo come co-founder di WeMeet, con il compito di farne crescere la piattaforma di eventi locali a livello globale.

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