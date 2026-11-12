WeRoad avvia campagna di acquisizioni con TravelTribe: obiettivo 70 milioni di ricavi da M&A in tre anni
(Teleborsa) - WeRoad, la società milanese dei viaggi di gruppo, ha acquisito TravelTribe, startup svizzera di viaggi e community. È la prima operazione della nuova strategia di M&A del gruppo, che punta a generare 70 milioni di euro di ricavi aggiuntivi attraverso la crescita per linee esterne nei prossimi tre anni. Il comunicato non indica i termini economici dell'operazione.
L'acquisizione arriva sei mesi dopo il round di Serie C da 58 milioni di dollari chiuso a maggio e guidato da Airbnb, con cui WeRoad ha finanziato la nuova fase di crescita internazionale, compresa l'espansione negli Stati Uniti.
La strategia di acquisizioni
WeRoad sta valutando attivamente operazioni in quasi tutti i continenti. I possibili obiettivi sono piattaforme di viaggi di gruppo e società specializzate in eventi che coinvolgono tra 2.000 e 40.000 persone l'anno. Nella selezione, il management cerca community consolidate, talenti e prodotti digitali e di intelligenza artificiale in grado di rafforzare i marketplace di esperienze dal vivo.
La campagna ha tre obiettivi. Il primo è consolidare la posizione nei mercati in cui WeRoad è già presente, in particolare Stati Uniti ed Europa. Il secondo è accelerare l'ingresso in nuovi mercati acquisendo operatori locali già affermati, anziché partire da zero. Il terzo è ampliare l'offerta di viaggi legati alle passioni e far crescere WeMeet, la piattaforma di eventi locali lanciata nel 2025, portandovi organizzatori di eventi, creator e community esistenti.
"Entriamo ora in una nuova fase, in cui l'M&A avrà un ruolo chiave nell'accelerare la nostra espansione", ha dichiarato il chief strategy officer Andrea Lamperini. Secondo Lamperini, il piano rafforzerà i mercati già presidiati, accelererà l'ingresso in quelli nuovi e aggiungerà nuove categorie di viaggio. "È il primo passo del nostro prossimo salto in avanti", ha aggiunto.
Cosa porta TravelTribe
Fondata nel 2024 a Zurigo da Francesco Lorenzo, ex coordinatore WeRoad, e Francesco Staccone, TravelTribe ha organizzato oltre 300 esperienze per 1.600 viaggiatori, con 14 trip leader. Il 47,5% dei clienti ha prenotato un secondo viaggio entro dodici mesi. L'operazione rafforza WeRoad nell'area DACH (Germania, Austria e Svizzera) e sostiene il lancio di WeMeet in Svizzera.
I prodotti di punta sono i weekend sugli sci a Zermatt, Laax e St. Moritz, che negli ultimi due inverni hanno rappresentato quasi il 70% delle prenotazioni. Da quest'inverno saranno venduti come itinerari WeRoad. Brand, piattaforma e community confluiscono in WeRoad, che gestirà ora tutte le prenotazioni. Staccone entra nel gruppo come co-founder di WeMeet, con il compito di farne crescere la piattaforma di eventi locali a livello globale.
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