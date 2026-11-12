Wizz Air, utili crollano di oltre il 60% nel semestre a causa dell'impennata dei costi del carburante

Riduce la capacità di circa il 6% per la stagione invernale

(Teleborsa) - Gli utili di Wizz Air Holdings per il primo semestre dell'anno fiscale in corso sono scesi di due terzi, principalmente a causa dell'impennata dei prezzi del petrolio.



La compagnia aerea, con base in Ungheria, ha registrato un utile netto di 108,1 milioni di euro nel primo semestre dell'anno fiscale, rispetto ai 323,5 milioni di euro dell'anno precedente. I costi del carburante sono aumentati del 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.



Wizz Air ha avvertito che le difficoltà potrebbero proseguire e ha annunciato una riduzione della capacità di circa il 6% per la stagione invernale, con l'obiettivo di tutelare i risultati finanziari a fronte degli elevati costi del carburante.



La compagnia aerea low-cost ha coperto l'82% del proprio fabbisogno di carburante fino alla fine di marzo e il 51% per il periodo estivo.



Nelle prime fasi delle contrattazioni a Londra, le azioni hanno registrato un calo fino al 4,4%, portando la flessione complessiva dall'inizio dell'anno all'11%.

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