Carenza di carburante, Wizz Air: limitazioni operative potrebbero ripercuotersi sui voli da e per Italia

(Teleborsa) - Wizz Air , compagnia low cost ungherese quotata a Londra, conferma di essere interessata, al pari di altre compagnie aeree, dalle interruzioni nelle forniture di carburante agli aeroporti causate dalle proteste e dai blocchi stradali in Italia. Le carenze di carburante registrate in alcuni aeroporti stanno determinando "limitazioni operative che potrebbero ripercuotersi sui voli da e per l'Italia".



Sebbene tali circostanze esulino dal controllo della compagnia, Wizz Air afferma di stare facendo "tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, garantire la continuità degli spostamenti dei nostri passeggeri e mantenerli costantemente informati". I team operativi stanno valutando soluzioni alternative per il rifornimento e adeguando, dove necessario e possibile, le operazioni di volo.



Wizz Air "esorta le autorità italiane competenti a intervenire con urgenza per ripristinare la regolarità delle forniture di carburante agli aeroporti e limitare ulteriori disagi per i passeggeri", si legge in una nota.

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