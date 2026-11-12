Zurich, crescita record dei premi lordi del ramo Danni nei nove mesi

CFO Cordioli: unione con Beazley dà vita a leader mondiale nell’assicurazione rischi Specialty

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Zurich "continua a registrare una crescita sostenuta, concentrandosi sui segmenti in cui riteniamo di poter ottenere rendimenti interessanti, tra cui Global Specialty, Middle Market e Vita Protection", ha commentato Claudia Cordioli, Group Chief Financial Officer, aggiungendo che l’unione di Zurich e Beazley - perfezionata il 2 ottobre 2026 - "dà vita al leader mondiale nell’assicurazione dei rischi Specialty e offre al Gruppo ulteriori opportunità di crescita in segmenti di mercato attrattivi". Il modello di business diversificato e l'approccio disciplinato, ha detto ancora il CFO, "ci consentono di operare in un contesto di mercato in evoluzione e confermano la nostra fiducia nella capacità di superare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati".



Guardando ai numeri al 30 settembre 2026, l'assicuratore svizzero ha registrato premi lordi del ramo Danni in crescita del +7%, raggiungendo il livello record di 42,1 miliardi di dollari.



I premi lordi del ramo Vita sono cresciuti del +3% a 28,6 miliardi di dollari, con un aumento dell’+11% dei premi lordi nel segmento Protection. I premi lordi di Farmers Exchanges sono cresciuti del +4%, registrando un aumento di +342.000 polizze, con una dinamica positiva in tutti i canali distributivi e in tutte le linee di business.



Grazie agli investimenti mirati degli ultimi anni, il settore Commercial continua a registrare una crescita redditizia nel Global Specialty (+9%) e nel Middle Market (+6%), mantenendo una crescita selettiva negli altri segmenti. Anche il settore Retail continua a registrare risultati solidi, con premi lordi in aumento del +9%



Zurich mantiene una solida posizione patrimoniale, con un indice di solvibilità stimato al 271% secondo lo Swiss Solvency Test (SST).

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