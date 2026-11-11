REVO Insurance, premi lordi +12% nei nove mesi

(Teleborsa) - REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con premi lordi contabilizzati pari a 314,3 milioni di euro, in aumento del 12,0% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.



Il Risultato operativo adjusted è pari a 44,6 milioni, in aumento dell'8,1% su base annua, a supporto della traiettoria di crescita operativa prevista dal Piano Industrial. L'Utile netto consolidato adjusted ammonta a 25,7 milioni, in crescita rispetto ai 24,2milioni del pari periodo del 2025.



La solidità patrimoniale di Gruppo si conferma elevata con un Solvency II ratio al 214,8%, in lieve riduzione rispetto a quanto registrato al 31 dicembre 2025 (pari al 223,2%).



Outlook quarto trimestre



Nel corso dell’ultimo trimestre del 2025 REVO proseguirà con l’esecuzione delle progettualità funzionali alla realizzazione del Piano Industriale “THE TECHUMAN ERA”, attraverso l’ulteriore sviluppo della macchina operativa e distributiva, il rafforzamento delle relazioni con il mondo dell’intermediazione per il tramite di REVO Underwriting e lo sviluppo della Branch spagnola.





Condividi

```