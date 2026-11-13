A2A avvia il primo Programma di Euro Commercial Paper

(Teleborsa) - A2A ha avviato il suo primo programma multi-currency per l’emissione di "Euro commercial paper" per un importo massimo complessivo pari a 1,5 miliardi di euro in linea capitale.



Il Programma ECP ha ottenuto un rating pari a “P-2” da parte di Moody’s e a “A-2” da parte di S&P. È stata inoltre assegnata la STEP Label (Short-Term European Paper) ai sensi della STEP Market Convention.



Goldman Sachs International ha agito in qualità di Arranger del Programma ECP nonché in qualità di Dealer unitamente a BayernLB, BofA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Société Générale.



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