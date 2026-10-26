A2A, acquistate oltre 1 milione di azioni proprie nella settimana al 23 ottobre

(Teleborsa) - A2A ha comunicato che, tra il 19 e il 23 ottobre 2026, ha acquistato 1.027.500 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,3944 euro, per un controvalore complessivo di 2.460.225,45 euro, nell’ambito del programma di buyback autorizzato dall’assemblea dei soci del 28 aprile 2026.



Considerando gli acquisti effettuati e le azioni già in portafoglio, l'Utility lombarda detiene complessivamente 5.519.072 azioni proprie, pari allo 0,1762% del capitale sociale.







Condividi

```