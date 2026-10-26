Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

A2A, acquistate oltre 1 milione di azioni proprie nella settimana al 23 ottobre

Azioni proprie, Finanza
A2A, acquistate oltre 1 milione di azioni proprie nella settimana al 23 ottobre
(Teleborsa) - A2A ha comunicato che, tra il 19 e il 23 ottobre 2026, ha acquistato 1.027.500 azioni proprie al prezzo medio unitario di 2,3944 euro, per un controvalore complessivo di 2.460.225,45 euro, nell’ambito del programma di buyback autorizzato dall’assemblea dei soci del 28 aprile 2026.

Considerando gli acquisti effettuati e le azioni già in portafoglio, l'Utility lombarda detiene complessivamente 5.519.072 azioni proprie, pari allo 0,1762% del capitale sociale.


Condividi
```