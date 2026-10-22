Milano 14:43
48.781 -1,74%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 14:44
10.739 -0,13%
Francoforte 14:42
25.505 -0,54%

Amsterdam: in calo ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: in calo ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 3,31%.
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