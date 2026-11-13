Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Nuovo spunto rialzista per il FTSE Mid Cap, che guadagna bene e porta a casa un +0,84%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE Mid Cap rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 64.109. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62.501. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 65.716.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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