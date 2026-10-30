Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il FTSE Mid Cap, che conclude in progresso dello 0,48%.
Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62.256, mentre il supporto più immediato si intravede a 59.708. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 64.804.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)