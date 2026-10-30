Milano 12:03
49.672 -0,66%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:04
10.763 +0,38%
Francoforte 12:03
25.919 -0,46%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il FTSE Mid Cap, che conclude in progresso dello 0,48%.

Tecnicamente, il FTSE Mid Cap è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62.256, mentre il supporto più immediato si intravede a 59.708. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 64.804.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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