Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap, in guadagno dello 0,77% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 60.783. Rischio di discesa fino a 60.207 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 61.359.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)