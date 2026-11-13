Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Bene l'indice nipponico, con un rialzo dello 0,78%.

Il quadro di medio periodo del Nikkei 225 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 62.385,3. Primo supporto individuato a 58.996,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 65.774,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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